Magazin Kalp Yarası dizisinde veda vakti

Kalp Yarası dizisinde veda vakti

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Kalp Yarası dizisinde veda vakti

atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Kalp Yarası'ndan bir ayrılık haberi geldi. Dizide Adnan karakterine hayat veren Mahir Günşıray 27 Aralık Pazartesi akşamı son kez ekranda hayranları ile buluşacak

23 Aralık 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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Kalp Yarası dizisinde Adnan Sancakzade karakterine hayat veren sevilen oyuncu Mahir Günşıray diziye veda ediyor. 

Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide Ayşe ve Ferit karakterlerinin en mutlu gününde en acı olay yaşanıyor… Düğün sırasında Adnan Sancakzade bir anda yere yığılıyor.

Adnan'ın ölümünün ardından Ferit ile Ayşe arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği ve bunun nelere yol açacağı da izleyiciler tarafından çok merak ediliyor.

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