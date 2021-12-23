Kalp Yarası dizisinde veda vakti

Kalp Yarası dizisinde Adnan Sancakzade karakterine hayat veren sevilen oyuncu Mahir Günşıray diziye veda ediyor.

Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide Ayşe ve Ferit karakterlerinin en mutlu gününde en acı olay yaşanıyor… Düğün sırasında Adnan Sancakzade bir anda yere yığılıyor.

Adnan'ın ölümünün ardından Ferit ile Ayşe arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği ve bunun nelere yol açacağı da izleyiciler tarafından çok merak ediliyor.