Kalp Yarası dizisine bomba transfer

Çekimleri Antakya'da gerçekleştirilen ATV'nin sevilen yapımları arasında yerini alan Kalp Yarası 3 Ocak'ta vereceği yılbaşı molasını 10 Ocak'ta tamamlayacak.

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler ve Meltem Gülenç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisine yeni bir transfer gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Yarası'na son olarak Nilsu Berfin Aktaş katıldı.

Nilsu Berfin Aktaş dizinin 17 Ocak'ta ekrana gelecek 28. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.