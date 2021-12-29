Kalp Yarası dizisine bomba transfer
ATV ekranında seyircisiyle buluşan Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi isimlerin rol aldığı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosuna Nilsu Berfin Aktaş da dahil oldu.
29 Aralık 2021, Çarşamba 23:11 Son Güncelleme:
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Çekimleri Antakya'da gerçekleştirilen ATV'nin sevilen yapımları arasında yerini alan Kalp Yarası 3 Ocak'ta vereceği yılbaşı molasını 10 Ocak'ta tamamlayacak.
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler ve Meltem Gülenç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisine yeni bir transfer gerçekleşti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Yarası'na son olarak Nilsu Berfin Aktaş katıldı.
Nilsu Berfin Aktaş dizinin 17 Ocak'ta ekrana gelecek 28. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.
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