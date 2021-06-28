Asıl mesleği otomotiv mühendisliği olan Gökhan Alkan, yıllardır yer aldığı dizi ve filmlerle sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı yerlerinde de beğeniyle izlenen bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Son projesi Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle beğeni toplayan Gökhan Alkan’ın özel hayatı da oldukça merak ediliyor…

KALP YARASI DİZİSİNİN FERİT’İ GÖKHAN ALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kariyerine oyunculuk alanında devam etmek isteyen Alkan, oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı.

Burada eğitimini tamamlayan Gökhan Alkan, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

Başarılı oyunculuğu ile2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'ne layık görülen Gökhan Alkan, "Kalp Atışı" isimli dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü aldı.

GÖKHAN ALKAN EVLİ Mİ?

1.88 cm boyunda ve 85 kilogram olan Alkan’ın kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile ilişkisi olduğu biliniyor ve pandemi sonrasında nikah mamasına oturmaları bekleniyor.

GÖKHAN ALKAN’IN OYNADIĞI FİLMLER

2017 Organik Aşk Hikayeleri

2015 Makas

2015 Defnenin Bir Mevsimi

GÖKHAN ALKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER