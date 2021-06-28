Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncularıyla yaz ayları boyunca izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla tertemiz aşklarına sahip çıkmaya çalışan iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri hem doğal hem de tarihi açıdan zengin mekanlarda gerçekleştiriliyor.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin’in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul’da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit’in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande’nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit’in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe’nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi medeniyetlerin beşiği sayılan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimler için şehrin farklı mekanları da kullanılıyor.

KALP YARASI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gökhan Alkan: Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin: Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran: Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel: Yaman Öztürk

Şenay Gürler: Azade Sancakzade

Mahir Günşiray: Adnan Sancakzade

Meltem gülenç: Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın: Hüseyin Varoğlu

İnan Konukçu: Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah: Leman Sancakzade

Naz Sayıner: Müge Sancakzade

Nail Kırmızıgül. İhsan

Yonca Şahinbaş: Vedia

KALP YARASI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kalp Yarası dizisi, ilk bölümü ile 28 Haziran Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.