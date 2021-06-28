Kalp Yarası dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalp Yarası nerede çekiliyor?
Kalp Yarası dizisi ilk bölümü ile ATV ekranlarında geliyor. Yayınlanan fragmanlarda yer alan mekanların güzelliği karşısında birçok kişi Kalp Yarası dizisinin nerede çekildiğini araştırırken, diğer yandan dizinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu…
28 Haziran 2021, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncularıyla yaz ayları boyunca izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla tertemiz aşklarına sahip çıkmaya çalışan iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri hem doğal hem de tarihi açıdan zengin mekanlarda gerçekleştiriliyor.
KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin’in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul’da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.
Ferit’in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande’nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit’in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.
Ferit ve Ayşe’nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kalp Yarası dizisi medeniyetlerin beşiği sayılan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimler için şehrin farklı mekanları da kullanılıyor.
KALP YARASI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Gökhan Alkan: Ferit Sancakzade
- Yağmur Tanrısevsin: Ayşe Yılmaz
- Merve Çağıran: Hande Varoğlu
- Toprak Can Adıgüzel: Yaman Öztürk
- Şenay Gürler: Azade Sancakzade
- Mahir Günşiray: Adnan Sancakzade
- Meltem gülenç: Zümrüt Varoğlu
- Rıza Akın: Hüseyin Varoğlu
- İnan Konukçu: Sinan Sancakzade
- Burçin Abdullah: Leman Sancakzade
- Naz Sayıner: Müge Sancakzade
- Nail Kırmızıgül. İhsan
- Yonca Şahinbaş: Vedia
KALP YARASI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Kalp Yarası dizisi, ilk bölümü ile 28 Haziran Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.