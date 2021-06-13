Magazin Kalp Yarası dizisinin yeni afişi yayınlandı

Kalp Yarası dizisinin yeni afişi yayınlandı

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Kalp Yarası dizisinin yeni afişi yayınlandı

atv ekranlarında sezona damgasını vuracak, yapımını Süreç Film’in üstlendiği ‘Kalp Yarası’nın afişi yayınlandı. Dizinin afişinde genç yıldızlar ve usta oyuncular Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç ve Rıza Akın yer aldı.

13 Haziran 2021, Pazar 22:46 Son Güncelleme:
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Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası dizisinin afişi sosyal medyada ses getirdi. 

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu’nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan ‘Kalp Yarası’, Antakya’nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan Ayşe’nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak.

Sezonun en iddialı yapımlarından ‘Kalp Yarası’, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımlarından biri olacak.


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