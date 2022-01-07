Kalp Yarası hayranlarını üzecek gelişme
Atv ekranlarına pazartesi akşamları damgasını vuran dizisi Kalp Yarası dizisinin yıldız oyuncusu Gökhan Alkan koronavirüse yakalandı.
07 Ocak 2022, Cuma 22:13 Son Güncelleme:
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Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği atv’nin “Kalp Yarası” dizisi pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.
Antakya’da çekilen diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan koronvirüse yakalandı.
Dizide Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın takvimini de etkiledi. Haftaya dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
TV100
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