Kalp Yarası dizisinin son bölümü yine izleyiciyi ATV ekranlarına kilitledi. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Kalp Yarası’nın 6. ve son bölümünde Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya geldi. Peki, Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…

KALP YARASI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kalp Yarası’nın 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit için ağlayan Azade’nin Ayşe’ye olan nefreti bu sefer tamamen gün yüzüne çıkıyor ve genç kadına “Senden ne zaman kurtulacağız?” diyor. İşte Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı





KALP YARASI SON BÖLÜMDE (6. BÖLÜM) NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe birbirilerine karşı duygularını itiraf etmek üzereyken, Baha’nın ortaya çıkması her şeyi alt üst eder. Bu olayın ardından Ferit Ayşe’ye karşı mesafeli davranmaya başlar, Ayşe ise hem yaralı hem de kaçak olan Baha ile uğraşmak zorunda kalır.

Ayşe’yi Baha olayı nedeniyle köşeye sıkıştıracağını düşünen Hande bu sefer kendi ters köşe olur ve Azade ile ilk defa karşı karşıya gelir.

Tüm şüphelerine karşın Ferit Ayşe’ye karşı büyük bir adım atar fakat Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.







