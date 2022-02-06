Kalpleri fethedecek romantik hediyeler

Mum ışığında yemek

Bu özel günün olmazsa olmazı kırmızı güller, mis kokulu mumlarla süslenmiş, aşk şarkıları eşliğinde romantik bir akşam yemeği yemektir. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız, Kız Kulesi, Galata Kulesi, muhteşem Boğaz ve Haliç manzaralı yüzlerce mekan var. Unutulmaz bir gece yaşamak istiyorsanız rezervasyon için elinizi çabuk tutun.

Doğada romantizm

Doğayla iç içe, sakin, sessiz ve tertemiz havanın tadını çıkarıp romantik bir tatil hayal ediyorsanız Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken tam da aradığınız yer. Sapanca, Yedigöller, Polonezköy, Şirince, Kaz Dağları, Alaçatı’da kiralayacağınız taş evlerde şömine başında yapacağınız bu tatil 14 Şubat’ı unutulmaz kılacak.

Farklı bir deneyim

Anadolu’nun tüm güzelliklerini seyrederek eşsiz bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Doğu Ekspresi’nin otelleri aratmayan iki kişilik odalarında konaklayıp ister Erzurum’a, isterseniz de Kars’a kadar seyahat edin. Bu gezide size eşsiz ırmaklar, göller, vadiler ve karla kaplı dağ manzaraları eşlik edecek.

Mavi gökyüzünde aşk

Masalsı, romantik ve rüya gibi bir gün geçirmek istiyorsanız önerim Kapadokya olacak. Kaya otellerinde konaklayın, mağaraların içindeki spa’larda kendinizi şımartın. Gökyüzünü renklendiren balon gezisine çıkın, otantik restoranlarda yemek yiyin ve bu eşsiz coğrafyanın bol bol fotoğrafını çekin.

KADINLAR İÇİN;

Seksi sürpriz

İç giyimi sanat olarak gören erkeklere önerim, Victoria’s Secret, Kiki de Montparnasse, Agent Provocateur, La Perla, La Senza ve Intimissimi olacak. Bu mağazalardan alınacak iç çamaşırları sevgilinizi havaya uçuracak.

Çanta ve ayakkabı

Marka ayakkabıya ve çantalara servet ödeyen kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Siz de sevgilinize gösterişin ve havalı olmanın sembolü olan kaliteli çanta veya ayakkabı alarak onu mutluluktan uçurabilirsiniz.

Baştan çıkaran üçlü

Pırlanta, kırmızı gül ve çikolata bir kadını baştan çıkarmaya yetip artacak hediyelerin başında gelir. Sevgilinizi şımartmak ve mutlu etmek istiyorsanız bu üçlüden birini, imkanınız varsa üçünü birden hediye edin. Kadınları bu üçlüye benzetirsek hiç de abartmış olmayız.

Parfüm ve kozmetik

Kadınlar her daim akılda kalıcı olmak, iz bırakmak ister. Bunun yolu da mis kokulu parfümlerden geçer. Aşkınızın favorisi olan parfümlerinden birini hediye etmeniz onu fazlasıyla mutlu edecektir. Kozmetik ürünler, bakım kremi ve makyaj seti çok etkili bir hediye olabilir.

ERKEKER İÇİN;

Taraftar ürünleri

Spor tutkunu eşiniz ya da sevgiliniz varsa tuttuğu takıma ya da ilgilendiği spor dalına uygun forma, atkı, bere ve tişört gibi bir hediye onu çok mutlu edecektir. Hediye edeceğiniz kombine maç bileti onu havalara uçurur.

D’S Damat aşkınıza çok yakışacak!

Sürdürülebilir üretim yöntemleri ile oluşturulan D’S Damat koleksiyonundaki smart-casual stili yansıtan blazer ceketler, renkli trikolar, içinizi ısıtan örme kazaklar, ipli jogger pantolonlar, puffer montlar ve su geçirmez saatler, sevdikleriniz için en duyarlı hediye seçimleri arasında yerini alıyor. 4-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 2021/2022 Sonbahar-Kış sezonu ürünlerinde geçerli olmak üzere yapılacak alışverişlerde mevcut satış fiyatları üzerinden tek ürün alımına yüzde 20, ikinci ürün alımına yüzde 50 indirim uygulanacak.

Teknolojik tercihler

Teknolojiye düşkün eşiniz ya da erkek arkadaşınız varsa o zaman işiniz çok daha kolay. Akıllı telefon, kulaklık, akıllı saat ya da bir oyun konsolu hem ihtiyaca yönelik hem de kalıcı ve güzel bir hediye olacaktır.

Ivır zıvır hediyeler

Kadınların aksine erkekler ıvır zıvır hediyeyle bile çok mutlu olabilir. Kol düğmesi, kravat, ayakkabı, çakmak, dolma kalem, cüzdan, kartvizitlik, parfüm, tıraş seti veya bir maket otomobil sevgilinizi şaşırtıp ve mutlu etmeye yetecektir.