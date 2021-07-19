Kalpli pasta tarifi ve yapılışı: Kalpli pasta nasıl yapılır?

Hem lezzetiyle hem de sevgi dolu görseliyle evde kalpli pasta yapmak isteyenlere harika tarifimiz var. Sevgi dolu kalpli pasta nasıl yapılır? Kalpli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KALPLİ PASTA TARİFİ

Kalpli pasta malzemeleri

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 vanilya

1 kabartma tozu

3 kaşık sıvı yağ

3 kaşık kaynar su

Kakao

Üzeri için:

2 paket çilekli krem şanti

1.5 su bardağı süt

Çilek

Kalpli pasta tarifi

Yumurta ve şekeri mikserle çırparak köpürtün. Sıvı yağ ve 3 kaşık kaynar su ilave ederek çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip harmanlayın. Tereyağı ile yağladığınız kalp şeklindeki kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün. Pandispanya hamurunu, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve 2 eşit parçaya bölün. Krem şantiyi soğuk süt ile katılaşana kadar çırpın. Kekin arasına bir miktar sürün ve çilek dilimleri yerleştirin. Üzerine diğer keki yerleştirin. Kekin tamamını krem şanti ile kaplayın. Üzerini çilek ile süsleyip iyice soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



