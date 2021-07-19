Kalpli pasta tarifi ve yapılışı: Kalpli pasta nasıl yapılır?
Özel günlerde sevdiklerinize yapmak için kalpli pasta tarifi mi arıyorsunuz? Sevginizi el emeğine dökebileceğiniz kalpli pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz kalpli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Temmuz 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Hem lezzetiyle hem de sevgi dolu görseliyle evde kalpli pasta yapmak isteyenlere harika tarifimiz var. Sevgi dolu kalpli pasta nasıl yapılır? Kalpli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KALPLİ PASTA TARİFİ
Kalpli pasta malzemeleri
- 4 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 vanilya
- 1 kabartma tozu
- 3 kaşık sıvı yağ
- 3 kaşık kaynar su
- Kakao
Üzeri için:
- 2 paket çilekli krem şanti
- 1.5 su bardağı süt
- Çilek
Kalpli pasta tarifi
Yumurta ve şekeri mikserle çırparak köpürtün. Sıvı yağ ve 3 kaşık kaynar su ilave ederek çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip harmanlayın. Tereyağı ile yağladığınız kalp şeklindeki kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün. Pandispanya hamurunu, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve 2 eşit parçaya bölün. Krem şantiyi soğuk süt ile katılaşana kadar çırpın. Kekin arasına bir miktar sürün ve çilek dilimleri yerleştirin. Üzerine diğer keki yerleştirin. Kekin tamamını krem şanti ile kaplayın. Üzerini çilek ile süsleyip iyice soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.