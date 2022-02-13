Hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız kalpli pizza tarifi, evde yapabileceğiniz hem romantik hem de kurtarıcı bir yiyecek. Peki, kalpli pizza nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kalpli pizza tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KALPLİ PİZZA TARİFİ

Kalpli pizza malzemeler

3 su bardağı un

1 paket aktif kuru maya

4 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

400 gram pizza sosu

3 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

2 adet olgun domates

3 kaşık sıvı yağ

1 adet kabak

50 gram siyah zeytin

3 kaşık zeytinyağı

KALPLİ PİZZA YAPILIŞI

Un, maya, su ve 2 çorba kaşığı sıvı yağı yoğurarak hamur haline getirin.

Gerekirse un ilave edin.

Yoğurma işlemi bittiğinde hamurunuzu biberiyeyi ekleyin ve tekrar yoğurun.

Hamurun mayalanması için yarım saat bekleyin. Sonra tekrar yoğurun.

Fırınınızı önceden 200 dereceye ısıtın.

Hamuru üç parçaya bölün. İnce açın ve her parçayı kalp şeklinde şekillendirin.

Burada sizin el beceriniz öne çıkıyor.

Fırça ile zeytinyağı ve pizza sosunu ince bir tabaka halinde sürün.

Kabak, biber, dilimlenmiş zeytin, domates ve peyniri pizza sosunun üzerine yerleştirin.

Yaklaşık 15 ila 20 dakika, peynir eriyerek, hamur kızarana kadar pişirin.



