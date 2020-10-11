Kalpten kalbe giden çiçekli yol

İngiliz doktor William Withering, Stafford Hastanesi’nde çalıştığı dönemde evine giderek tedavisiyle ilgilendiği Helena Cooke’ye aşık olur. Genç ve güzel hastası, doğa resimleri yapmayı sevmekte ama dışarı çıkamamaktadır. Resimlerini yapsın diye kadına götürdüğü çiçekler, doktor William Withering’in bitki bilimiyle (botanikle) ilgilenmesine neden olur. Helena Cooke ile 1772 yılında evlenen doktor William Withering, bitki bilimi alanında ünlenir.

YAŞLI KADINDAN ÖĞRENDİ

Doktor William Withering, hekimlerin tedavi edemediği ödemli hastaları Mother Hutton’un ‘kocakarı ilacı’ diye tabir edilen türden bitkisel bir karışımla tedavi ettiğini duyar. Kadını bulur ve tarifini öğrenir. Halk, ilacındaki tedavi edici bitkinin Digitalis (yüksük otu) olduğunu çözer.

KALP İLACI OLDU

Zehirli bir bitki olan yüksük otu ile ilgili yaptığı araştırmalar, tıpta önemli bir sonuç doğurur. Bugün bile kalp ilaçlarında kullanılan ‘digitalin’ adlı madde, bu bitkiden elde edilir. Bir aşkla başlayan macera, kalp ilacına dönüşür. Uyarımızı da yapalım: Siz, siz olun bitkileri şifa amaçlı bilinçsizce tüketmeyin.

BU AY İÇİN GÖREV LİSTESİ

Kışın uykuya dalmadan önce köklerini güçlendirmek için çalı türü bitkilerinizi gübreleyin.

Çok yıllık bitkilerin kurumuş çiçekleri ve zayıf dallarını kırpın.

Soğuk havalara uygun sebzeler roka, lahana, brokoli, pancar, turp ve Brüksel lahanasıdır. Tohum ve fidelerini ekebilirsiniz. Maydanoz, kekik, biberiye ve adaçayı da tercih edilebilir.

Sonbaharın puslu günlerini aydınlatacak hercai menekşe, çuha gibi soğuk hava çiçekleri edinebilirsiniz. İlkbaharda çiçek açan aslanağızları da genellikle sonbahar şovu yapabilir. Haşhaş ve yüksük otu gibi popüler ilkbahar ve yaz çiçeklerini sonbaharda dikmek, bitkilere çiçeklenme zamanından önce gelişim şansı verir.

Kış boyunca köklerini sıcak tutmak istediğiniz bitkilerinizi, malçlama yaparak korumaya alın. Saman, kurumuş çam iğneleri gibi malzemeleri toprağın yüzeyini malçlamak için kullanabilirsiniz.

SONBAHAR ATEŞİ

Ateş çukurları, sonbahar geldiğinde ve havalar serinlemeye başladığında, bahçeleri terk etmemek için güzel bir çözüm. Bahçe dizayn ederken, taş ya da metal bir ateş çukuru düşünülebilir. Aile ya da dostlarla keyifli bir sohbet köşesi oluşturulabilir. Hatta ateş çukuruna barbekü için bir ızgara da eklenebilir. Taşınabilir ateş çukurlarının avantajlı olabileceğini unutmayın.

Ekim ayının çiçeği

‘AYNI SEFA’

Şamdan çiçeği diye de bilinen aynı sefa, ekim ayının güzeli... Tıp ve mutfakta kullanılan bir çiçek. Orta Çağ’da ‘fakir safranı’ olarak anılır, yemeklere tat ve renk katması için katılırmış. Hristiyanlar, eskiden Meryem Ana heykellerinin etrafına şamdan çiçekleri koyar, madeni para yerine çiçeğin tomurcuklarını sunarlarmış. Çiçeğin bir adının da bu yüzden Meryem’in Altınları olduğu söylenir.