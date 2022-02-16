Kalsiyum kaynağı somon balığı çorbası tarifi

İnsan sağlığı üzerinde faydaları saymakla bitmeyen somon balığı, birçok tarif ile lezzetli hale gelirken somon balığı çorbası tarifi ile çok daha lezzetli oluyor. Peki, somon balığı çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız somon balığı çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SOMON BALIĞI ÇORBASI TARİFİ

Somon balığı çorbası malzemeler

80 gram tereyağı

400 gram somon fileto

2 soğan

2 patates

2 salçalık kırmızı biber

2 havuç

250 gram ıspanak yaprağı

1 çay bardağı dondurulmuş mısır

7 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

SOMON BALIĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve tereyağında kavurun.

Doğranmış havuç, kırmızıbiber ve patatesleri ekleyip 2-3 dakika soteleyin.

Sıcak suyu ilave edip 10 dakika kaynatın.

Somonu iri küp şeklinde doğrayın ve sebzelere ilave edin.

Mısır ile ıspanakları ekleyin.

Kısık ateşte balık ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sıcak servis yapın.



