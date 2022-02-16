Yemek Kalsiyum kaynağı somon balığı çorbası tarifi

Kalsiyum kaynağı somon balığı çorbası tarifi

Yemek

Kalsiyum kaynağı somon balığı çorbası tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen somon balığı, somon balığı çorbası tarifi ile hem daha lezzetli hem de bol kalsiyumlu hale geliyor. Peki, somon balığı çorbası nasıl yapılır? 7'den 70'e herkese fayda sağlayacak somon balığı çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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İnsan sağlığı üzerinde faydaları saymakla bitmeyen somon balığı, birçok tarif ile lezzetli hale gelirken somon balığı çorbası tarifi ile çok daha lezzetli oluyor. Peki, somon balığı çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız somon balığı çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SOMON BALIĞI ÇORBASI TARİFİ

Somon balığı çorbası malzemeler

  • 80 gram tereyağı
  • 400 gram somon fileto
  • 2 soğan
  • 2 patates
  • 2 salçalık kırmızı biber
  • 2 havuç
  • 250 gram ıspanak yaprağı
  • 1 çay bardağı dondurulmuş mısır
  • 7 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

SOMON BALIĞI ÇORBASI YAPILIŞI

  • Soğanların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve tereyağında kavurun. 
  • Doğranmış havuç, kırmızıbiber ve patatesleri ekleyip 2-3 dakika soteleyin. 
  • Sıcak suyu ilave edip 10 dakika kaynatın. 
  • Somonu iri küp şeklinde doğrayın ve sebzelere ilave edin. 
  • Mısır ile ıspanakları ekleyin. 
  • Kısık ateşte balık ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. 
  • Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sıcak servis yapın.
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