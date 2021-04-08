Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı!
Ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan oyuncu yoğun bakım servisine kaldırıldı.
08 Nisan 2021, Perşembe 15:20 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.
Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan 42 yaşındaki oyuncu Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.
KALUST ŞALCIOĞLU KİMDİR?
Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği. Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandırmıştır. (Snob Magazin)