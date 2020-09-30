Ekonomi Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Ekonomi

Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi oranının yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldüğü açıklandı.

30 Eylül 2020, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Böylece dengelenme döneminde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak. 


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