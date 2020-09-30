Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi
Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi oranının yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldüğü açıklandı.
30 Eylül 2020, Çarşamba 09:38 Son Güncelleme:
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.
Böylece dengelenme döneminde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.
Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.