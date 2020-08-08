Ekonomi Kambiyo işlemlerine vergi düzenlemesi

Kambiyo işlemlerine vergi düzenlemesi

Ekonomi

Kambiyo işlemlerine vergi düzenlemesi

Kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti ile ilgili düzenleme yapıldı.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

 Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

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