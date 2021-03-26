Kamburluk psikolojiyi bozuyor

Çocukluk çağında en sık görülen duruş bozukluklarının, omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, kifoz (kamburluk), lordoz (bel çukurluğunun aşırı artması) ve skolyoz (omurga eğriliği) olduğuna dikkat çeken Körtelli, “Duruş bozukluklarına bağlı olarak çocuklarda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bel, boyun, sırt ağrıları, kaslarda güçsüzlük, sinir sıkışmaları, omuz ve kol ağrıları, bacak ağrıları gibi belirtiler görülebildiği gibi solunum fonksiyonları ile ilgili, dolaşım sistemi ile ilgili ve sindirim sistemi ile ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Duruş bozukluğu, görünümü de etkilediğinden bazen psikolojik sorunlara da yol açabilir” diye konuştu.

“DOĞRU OTURMA POZİSYONU VE KİLO KONTRÜLÜNE DİKKAT”

Duruş bozukluklarının tedavisinde koruyucu önlemlerin önemli yer teşkil etmekte olduğunu ifade eden Körtelli, “Doğru oturma pozisyonunun sağlanması ve obezite kontrolü bu noktada önemli rol oynamaktadır. İyi bir oturma pozisyonu için çocuğun boyuna uygun bir masa veya sıra seçilmelidir. Otururken vücut dik olmalıdır. Kollar ve bacaklar simetrik pozisyonda olmalı, ayaklar yere paralel yerleştirilmelidir. Sırt koltuğun veya sandalyenin arkasına tam olarak değdirilmelidir. Bel boşluğu ise küçük bir yastık veya özel aparatlarla desteklenmelidir. Çocuklar tablet veya bilgisayar kullanırken ekran yüksekliğine de dikkat edilmelidir. Ekranın en üst noktası çocukların göz hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca oturma süresinin kısaltılması için evdeyken ve okulda teneffüs saatlerinde çeşitli aktiviteler ile oturma süresi azaltılmalıdır. Çocuklarda kilo kontrolü sağlanmalıdır. Bunun için uzmanlardan doğru beslenme önerileri alınmalı, çocukların ilgi alanına göre fiziksel aktiviteler ve spor teşvik edilmelidir” ifadelerini kullandı.

DURUŞ BOZUKLUKLARINDA EGZERSİZ TEDAVİSİ

Duruş bozukluklarının tedavisinde bir diğer önemli aracın ise egzersiz olduğunu ifade eden Körtelli, “Egzersiz, duruş bozukluğunun tipi ve çocuğun durumu göz önünde bulundurularak fizyoterapist tarafından kişiye özel olarak oluşturulmalıdır. Egzersiz tedavisinin içinde postür egzersizleri, esneklik egzersizleri, eklem hareket açıklığı egzersizleri, kuvvetlendirici egzersizler, solunum egzersizleri ve duruş bozukluğuna spesifik egzersizler yer alabilmektedir. Duruş bozukluklarının tipine, derecesine ve etkilenime göre de bazı özel teknikler, korse kullanımı ve cerrahi de uygulanabilmektedir” diye konuştu.





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