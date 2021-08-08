Eşsiz güzelliği ve dayanıklı gövdesiyle bakımı ve sulaması doğru yapıldığında çok uzun yıllar yaşayan kamelya çiçeği, çalı biçiminde sürekli yeşil kalabilen bir bitkidir. Balkonda veya bahçede çiçek bakmak isteyenler "kamelya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Kamelya çiçeği hikayesi nedir? Kamelya çiçeği hakkında bilinenler...

KAMELYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kamelya çiçeğin bakımında suyun önemi oldukça büyüktür. Sulama yapılırken toprağın nemine bakılması gerekir. Toprak nemini kaybetmiş ise sulama yapılmalı nemli ise sulama işlemi sonraki güne bırakılmalıdır.

Kamelya çiçeğinin rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir. Kış aylarında ise çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığının 14 ile 15 derecenin altına düşmemesi önemlidir.

Kamelya çiçeğinin bakımında budama önemlidir. Budama işleminin yapılması için dallarının üzerinde bulunan çiçeklerin solup geçmesi beklenmelidir. Bitkinin tekrara çiçek açması için solan yapraklarının kesilip budanması ve kesilen bölgenin üzerinin soğuk silikon, mum veya yakıcı olmayan yapışkanlarla kapatılması gerekir.

Kamelya çiçeği, yaz aylarında haftada en az iki kez, kış aylarında ise haftada 1 kez üstten olacak şekilde sulanmalıdır. Sulama esnasında suyun tüm toprağa ulaşmasına dikkat edilmelidir.

KAMELYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Son derece narin bir bitki olduğundan dolayı çok iyi bir bakıma gereksinim duyar.

Kireçli toprağı sevmez bu sebeple çok çabuk sararır ve yaprak döker.

Büyük saksılar içinde de çok dekoratif duran bir çiçektir.

Nisan ve eylül aylarında hava şartlarına bağlı olarak haftada 2-3 kez, kış aylarında ise çok az sulamaya ihtiyaç duyar.

Soğuk iklim bitkisidir bu sebepten dolayı güney yörelerde çabuk bozulur.

Rüzgarsız olan alanlarda son derece sağlıklı bir gelişim gösterir.

KAMELYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



