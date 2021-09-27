Türkiye Kamera kayıtları ortaya çıktı! Engelli öğrenciye şiddet

Kamera kayıtları ortaya çıktı! Engelli öğrenciye şiddet

Türkiye

Kamera kayıtları ortaya çıktı! Engelli öğrenciye şiddet

Aydın Sultanhisar'da bakım ve rehabilitasyon merkezinde görevli Aslı Gümüş'ün (38), 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümüş'ün kendisini çimdikleyen engelli öğrencinin yüzüne ayağı ile vurup, kollarından tutarak üzerine bastırması ve odanın ortasına sürüklemesi yer alıyor.

27 Eylül 2021, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül'de yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye Şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi. Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı.



DARP İDDİASINI REDDETTİ

Gümüş'ün, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Gümüş'ün engelli çocuğa şiddet görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde Gümüş'ün, odanın kapısında sandalyede otururken yanında yerde yatan engelli bir çocuğun bacağını çimdiklemesi üzerine sinirlenip, yüzüne ayağı ile vurduğu, ardından kollarından tutup üzerine bastırdığı görüldü. Gümüş'ün, engelli çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği, bir şeyler konuştuktan sonra kalkıp tekrar sandalyesine oturduğu da görüntülerde yer aldı.

DHA

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