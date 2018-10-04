Kameraları unutunca kaçış planı suya düştü

İspanya’ya yakınlığı nedeniyle göç merkezine dönüşen Fas’taki bir göçmenin kaçış serüveni kısa sürdü. Akdeniz’e açılacak feribota yüklenen TIR’ın üzerine çıkan adam, hareketsizce beklemeye başladı.

Yerdeki görevlilere görünmeyen adam, kameraların kendisini takip ettiğinin ise farkında değildi. Dakikalarca gözlerini kapayıp yakalanmamayı uman kaçak yolcunun görüntüleri internette milyonlarca kişi tarafından izlendi