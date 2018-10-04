Kameraları unutunca kaçış planı suya düştü

Kuzey Afrika'nın fakir ülkelerinden biri olan Fas'tan İspanya'ya kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenler ilginç yollar deniyor.

04 Ekim 2018, Perşembe 07:37
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İspanya’ya yakınlığı nedeniyle göç merkezine dönüşen Fas’taki bir göçmenin kaçış serüveni kısa sürdü. Akdeniz’e açılacak feribota yüklenen TIR’ın üzerine çıkan adam, hareketsizce beklemeye başladı.

Yerdeki görevlilere görünmeyen adam, kameraların kendisini takip ettiğinin ise farkında değildi. Dakikalarca gözlerini kapayıp yakalanmamayı uman kaçak yolcunun görüntüleri internette milyonlarca kişi tarafından izlendi

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