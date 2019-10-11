Kamil Koç resmen satıldı! Adı değişecek mi?

AA

FlixBus Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Andre Schwammlein, "Kamil Koç, şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma ve bu da Türkiye'ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var." dedi.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye'nin köklü otobüs şirketi Kamil Koç'un Avrupa'nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus'a katılması konusunda anlaşmaya vardığını ağustos ayında duyurmuştu.

AA muhabirinin şirketten aldığı bilgilere göre, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben anlaşma resmi olarak sonuçlandı.

Böylece Kamil Koç'un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.

Anlaşmanın resmi olarak sonuçlanmasıyla FlixBus'ın ve Kamil Koç'un organizasyon yapılarının ve sefer ağlarının entegrasyon süreci için çalışmalara başlandı. Şirketin Türkiye'de hangi isimle devam edeceği ise henüz kesinleşmedi.



