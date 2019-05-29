Kamp kurduk

Döviz kurları ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte yükselen otel fiyatları, vatandaşı ekonomik tatillere yöneltti. Bütçesini aşmak istemeyen ama tatilinden de vazgeçmeyen vatandaşlar çareyi kamp kurmakta buldu. Bu durum kamp malzemesi satışlarına yansıdı. Satışlar önceki yıla göre 2 kat artarken, en çok satılan ürünlerin başında çadır, katlanabilir masa-sandalye, şişme yatak ve çantalar geliyor.

ÇOCUKLU AİLELER

2019’un ilk 4 ayında çadır satışlarının 10 bin adede yaklaştığını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “2018’in aynı döneminde satış adedi 5 bin civarındaydı. Satışlar katlandı” dedi. Bu yıl özellikle 3, 4 ve 5 kişilik çadırlara talep olduğunu belirten Erturan, birkaç odası olan aile çadırlarının satışlarında da yoğunluk olduğunu söyledi. Yani artık sadece gençler değil çocuklu aileler de kamp tatili yapıyor. En yoğun ilgi ise 18-45 yaş arası vatandaşlardan geliyor.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Tüm Türkiye’de kamp malzemeleri pazarında büyük bir artış olduğunu belirten Decathlon Doğa Yürüyüşü Spor ve Marka Lideri Uluç Sözüöz de “En fazla alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılıyor. Çadır fiyatları 150 liradan başlıyor. 5 kişi kapasiteli ve iki odalı çadırlar ise 2 bin 99 liradan satılıyor” dedi. Sözüöz, bu yıl ayrıca rejisör koltuğu olarak bilinen katlanabilir sandalye satışında da yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandığını söyledi.

BUNLARA DİKKAT

Çadırın kumaşı su geçirmemeli, güneş ışığını yansıtmamalı ve tentesi nefes almalı. Ayrıca çadırda pencerelerin olmasına da dikkat edin.

Çadırı kendiniz kuracağınız için kurulum talimatlarını dikkatle okuyun. Malzemlerin eksiksiz olduğundan emin olun.

Hangi mevsim olursa olsun gece soğuk olur. Bunun için uyku tulumu almanızda fayda var. Kalın kıyafetler de işinizi görür.

Uzun süreli bir kamp planlıyorsanız ve rahatınıza düşkünseniz şişme yatak alabilirsiniz. Çadıra uygun ölçülerde olmasına dikkat edin.

Kamp sandalyesi kampın vazgeçilmezi. Terletmeyen kumaşlar rahatlık sağlar.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Kamp kurmak isteyenler için Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde kamp hizmeti veren yerler var. Kamp merkezlerinde su, duş, elektrik ve buzdolabı gibi ihtiyaçlar ücrete dahil. Fiyatlar ise bazen kişi başı bazen de günlük olarak alınıyor. Ege ve Akdeniz’deki merkezlerde günlük ücretler 35-70 lira arasında değişiyor. Çadırı olmayanlar kiralayabiliyor. Bazı yerlerde ise bungalovlar bulunuyor. Ayrıca yine birçok şehirde ücretsiz kamp alanları da mevcut.

TORUNUYLA GELEN VAR

İstanbul Şile’de bulunan Sahil Kamp’ın yöneticisi Mehmet Ali Karvan da son yıllarda kampçıların arttığını söyledi. Toplumun tüm kesiminden insanların kamp yaptığını belirten Karvan, “Kapıcısından pilotuna kadar farklı meslek gruplarından misafirlerimiz var. Torunuyla kamp yapmaya gelen profesör var. Son yılllarda özellikle çocuklu aileler arttı. İstanbul’a yakın olmamızın da etkisi var. Cuma akşamından geliyorlar. Çadırlarıyla gelenlerden kişi başı 40 TL alıyoruz” dedi.

Hülya Çaylak