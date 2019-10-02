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Kamu alacakları için uygulanan gecikme faizi düşürüldü

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye çekildi

02 Ekim 2019, Çarşamba 09:38
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Kamu alacakları için uygulanan gecikme faizi düşürüldü

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 2'YE ÇEKİLDİ

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.

AA

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