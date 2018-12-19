Kamu bankaları tamam sıra özellerde

Vakıfbank’tan sonra Halkbank da dün konut kredisi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Şimdi kamunun katılım bankaları ve özel bankalardan da aynı hamle bekleniyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) özel bankalara indirim için tavsiyede bulunacağı da öğrenildi.

ANLAŞMALI PROJELERDE

Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre; Halkbank’ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98’i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek. Uygun oranlar, Halkbank ile kredili çalışan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

AYLIK 3 BİN LİRA FARK

500 bin liraya kadar kredilerde geçerli kampanyaya göre faiz yüzde 1.78’den yüzde 0.98’e inince, 120 aylık kredide toplam maliyet 1 milyon 214 bin 142 liradan 852 bin 522 liraya iniyor. Aylık taksitler de 10 bin 118 liradan 7 bin 104 liraya geriliyor. Buna göre; toplam maliyette 361 bin 620 lira, aylık taksitlerde 3 bin 14 lira fark oluyor.

110 BİN KONUT İÇİN FIRSAT VAR

Halkbank’ın İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Eskişehir’de olmak üzere 39 konut projesi ile anlaşması bulunuyor. Bu projelerde 30 bin konut var. Vakıfbank’ın kredi verdiği inşaatı devam eden projelerdeki konut sayısı da 18 bini aşıyor. Bu projeler Kocaeli, Nevşehir, Niğde, İstanbul, Ankara ve Denizli’de yer alıyor. Ziraat Bankası ise 13 ilde 62 bin konuta kredi desteği veriyor. Böylece 0.98 kredi fırsatının sunulduğu konut sayısı 110 bini buluyor.

GELECEK KADINLARDA

Türkiye’nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak için hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ için başvurular başladı. Turkcell ve Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle başlatılan projeye 18 yaş üzeri kadınlar gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden 21 Ocak 2019’a kadar başvuru yapabilecek. Tamamen ücretsiz eğitim sonunda ilk 3’e giren proje sahiplerine, para dahil birçok ödül verilecek.

Meltem Kara