Ekonomi Kamu bankalarından ortak karar: Tüm ATM'ler tek ATM’de toplanacak, müşterilerden masraf ücreti alınmayacak
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Kamu bankalarından ortak karar: Tüm ATM'ler tek ATM’de toplanacak, müşterilerden masraf ücreti alınmayacak

Ekonomi

Kamu bankalarından ortak karar: Tüm ATM'ler tek ATM’de toplanacak, müşterilerden masraf ücreti alınmayacak

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. // Emre Eser

04 Ocak 2021, Pazartesi 08:24 Son Güncelleme:
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Proje ile yıllık 1 milyar lira tasarruf beklenirken Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak. Ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

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Kısa adı 'TAM' olan ‘Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi’nin gerisinde Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ yer alıyor. Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 1995’te yapıldı. Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kurulan şirketin şimdilerde kayıtlı sermayesi 145 milyon TL. Tek ortaklı bir yapıya sahip olan şirkette yeni ortaklık yapısı ile birlikte unvan değişikliğine de gidilmiş. Kayıtlara göre şirkete, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası yüzde 33.33 ile eşit paya sahip durumda.

Kamu bankaları daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM’lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı. Tüketicilerin ortak ATM’lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak.


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