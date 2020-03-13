Türkiye Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Türkiye

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Mart 2020, Cuma 00:27 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.

AA

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