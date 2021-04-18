Türkiye Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alım ilanı yayınladı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alım ilanı yayınladı

Türkiye

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alım ilanı yayınladı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak işçilerin güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edileceği duyuruldu.

18 Nisan 2021, Pazar 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alımı yapacak. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ANKARA’ da çalıştırılmak üzere kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle bir (1) kadın ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Görevlisi alanında sürekli işçi alımı yapılacaktır" denildi.

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