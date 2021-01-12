Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu'na (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.
12 Ocak 2021, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kamu İhale Kurumu'na 20 personel alınacak. Başvurular 18-29 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek.
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