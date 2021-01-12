Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kamu İhale Kurumu'na 20 personel alınacak. Başvurular 18-29 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek.

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