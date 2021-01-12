Türkiye Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Türkiye

Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Kamu İhale Kurumu'na (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

12 Ocak 2021, Salı 15:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kamu İhale Kurumu'na 20 personel alınacak. Başvurular 18-29 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Detaylı bilgi için tıklayınız


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Şüpheye dair
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'a ilk kar Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerine düşecek