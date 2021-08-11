Ekonomi Kamu işçi zammı 2021: Kamu işçilerinin zamları belli oldu mu? İşçi maaşları ne kadar oldu?
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Kamu işçi zammı 2021: Kamu işçilerinin zamları belli oldu mu? İşçi maaşları ne kadar oldu?

Ekonomi

Kamu işçi zammı 2021: Kamu işçilerinin zamları belli oldu mu? İşçi maaşları ne kadar oldu?

Kamu işçi zammı bugüne damgasını vuran konu oldu. Yaklaşık 700 bin çalışanı ve aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren kamu işçi zammında bu hafta imzaların atılması bekleniyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin beklenen açıklamayı yaptı. Peki işçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 kamu işçi zammı…

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme:
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Kamu işçi zammına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşık bir aydır devam ediyordu. İşçi konfederasyonları ve hükümet arasında yapılan görüşmelerde anlaşma zemini sağlandı. Böylelikle “Kamu işçilerinin zamları belli oldu mu?” sorusu da yanıtını buldu. İşte, en düşük işçi maaşı ve kamu işçilerine yapılan zam oranları…

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

Kamu işçilerine yapılacak zam için yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi ve kamu işçilerinin zamları da belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı.

2021 KAMU İŞÇİ ZAMMI

Bakan Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Bakan Bilgin ayrıca bütün bu ücret artış oranlarının sosyal haklara ve yardımlara da yansıdığını aktardı.

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kamuda çalışan en düşük ücrete 500 TL seyyanen zam yapıldı. Bakan Bilgin yapılan bu zammın bugüne kadarki en yüksek zam olduğunun da altını çizdi. Yapılan zamlarla birlikte en düşük kamu işçisinin maaşı 4 bin 100 TL oldu. 

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