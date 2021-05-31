Kamu işçileri zam bekliyor! Kritik gün geldi…

Yaklaşık 700 bin kişi 2021 yılı kamu işçileri toplu sözleşmesi için bekleyişini sürdürüyor. Sözleşme sonrası yapılacak açıklamanın ardından kamu işçilerine yapılacak zam da netlik kazanmış olacak. Türk-İş ve Hak-İş birliğinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022 dönemi için yapılacak zam belli olacak. Görüşmeler öncesi ortak talepler ise belirlendi.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021-2022 dönemi için kamu işçilerinin ücretlerine yapılacak zammın kararlaştıracağı görüşmeler öncesinde beraber hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakların bulunduğu ortak taleplerini hazırlamış durumda. Konfederasyonların bu talepleri kısa bir zaman içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de Temmuz ayı itibariyle sonuçlanması beklenmekte. Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerin sunmasıyla beraber pazarlık süreci de başlamış olacak.

Hastaneler, bakanlıklar, üniversiteler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesinde sendikalar hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bundan bir önce gerçekleşen sözleşme döneminde 200 bin civarında vatandaşı kapsayan görüşmeler, bu dönemde taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla birlikte 700 binden daha fazla işçiyi direkt şekilde ilgilendirecek.

Ayrıca yaklaşık 3,5 milyon memur ile beraber 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 dönemini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacak.