Kamu işçileri zam teklifini bekliyor! İşte son gelişmeler…

Toplamda 600 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, bu hafta hükümetten bu yeni teklif bekleniyor. Görüşmeleri Türk-İş adına yürüten Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar “Kendilerine de ilettik. Artık daha geç olmadan hemen önümüzdeki hafta yeni teklifi bekliyoruz. Biz de o teklifi kendi içimizde değerlendireceğiz” dedi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; Ağar ilk teklifin hayal kırıcı olduğunu belirtirken, şunları söyledi: “İlerleyen bir süreç var. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme görüşmelerine başlayan işyerlerinin 30 Ağustos itibarıyla grev kararı alması gerekiyor. Grev kararı sonrasında da 60 günlük bir süreç var. Ama sonuçta artık tekliflerin belli bir aşamaya gelmesi gerekiyordu.

Genelde temmuz ortasında son teklifler verilmiş oluyordu. O nedenle haftaya sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Gelen teklifi tek başımıza değerlendirmeyeceğiz. Üyelerimize soracağız, tatmin edici olup olmadığına bakacağız. Gelen geri dönüşlere bakacağız, üyelere sorup öyle bir karar alacağız.”

9+5 ÖNERİLDİ

Türk-İş ve Hak-İş bu seneki görüşmeler için ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda iki konfederasyonun da onayını alan teklif en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı oldu. Buna karşılık hükümetten gelen karşı teklifte, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi yer aldı.

Görüşmeler sırasında konfederasyon temsilcilerine bu teklifin ilk teklif olduğu ve devamında yeni bir teklifin geleceği mesajı da iletildi.

Kamu işçileri için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayına kadar sonuçlanmazsa, uzun yıllardır olmayan bir süreç de gündeme gelecek. Yasal mevzuat gereği 2 Ağustos itibarıyla 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturulması gerekiyor. Bu nedenle ağustos ayına kadar kamu işçileriyle olan müzakereler sonuçlanmazsa, iki ayrı masada pazarlıklar eş zamanlı olarak yürüyecek.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirleme kararı aldı. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak taleplerini 26 Temmuz’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak. Memurlarla olan pazarlıkların ağustos ayının 3. haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER DE VAR

Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra ilk kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.