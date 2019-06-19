Kamu işçileri zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zam oranı nedir?
Temmuz ayı geliyor, kamu işçileri zam oranlarını merak ediyor. Bugün konu hakkında Türk-İş'ten bir açıklama yapıldı. Peki kamu işçileri zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerle birlikte kamu işçileri de zam oranlarını merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak zam için gözler hükümette... Bugün ise Türk-İş zam oranında teklifte bulundu.
ZAMAN ORANI NE KADAR?
Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.