Memur ve emeklilerle birlikte kamu işçileri de zam oranlarını merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak zam için gözler hükümette... Bugün ise Türk-İş zam oranında teklifte bulundu.

ZAMAN ORANI NE KADAR?

Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.