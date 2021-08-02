Taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin bu hafta sonuçlanası bekleniyor. İşte, kamu işçilerine yapılacak zam görüşmelerinde en son bilgiler...

Üniversiteler, hastaneler, bakanlıklar, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreçte artık son viraja girildi.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebi sunulmuştu.

Bakanlık tarafından sendikalara sunulan teklif ise şöyle; Maaşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi. Öte yandan yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifi sendikalara sunuldu.

YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulmasının ardından neler olacağı merak konusu oldu.

İlerleyen haftalarda görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu ay içinde yapılması bekleniyor.

2021 KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakanlık temsilcileri ile işçi konfederasyonları arasındaki görüşmelerin bu hafta yoğunlaşacağı söyleniyor.

Yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından, belirlenen 2021 zam oranı için birkaç hafta içinde sözleşme masasına oturulacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda yeni gelişmeler ve haberler belli oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.