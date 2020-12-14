Ekonomi Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

Ekonomi

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

Kamu çalışanlarının heyecanla beklediği 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. Müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.

14 Aralık 2020, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

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Taşerondan kadroya geçen işçi de alacak 

Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

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