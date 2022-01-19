Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yer aldı
Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak 2022, diğer yarısı 29 Nisan 2022 tarihinde ödenecek.
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:28 Son Güncelleme:
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Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.
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