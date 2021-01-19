Ekonomi Kamu işçilerinin ikramiye tarihi belli oldu

Kamu işçilerinin ikramiye tarihi belli oldu

Ekonomi

Kamu işçilerinin ikramiye tarihi belli oldu

Kamuda çalışan 500 bine yakın işçi ikramiyelerinin ilk yarısını alacağı tarih belli oldu. En düşük ödeme ise 1.108 TL olacak.

19 Ocak 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçi kardeşlerimiz de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta yatırılacak.

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4 parça şeklinde ödenecek

İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısının devamı şöyle: İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.


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