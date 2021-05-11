Ekonomi Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Ekonomi

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

11 Mayıs 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı.

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öte yanda, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

 ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Türk dizilerinden ders alalım
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emeklilik yaşımı düşürebilir miyim?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Yatırımda rekor! Yılda 20 milyon müşteri
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
Akıllarda bir soru
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Ramazan Bayramı öncesi 2 gün! Tam kapanmada dikkat çeken istek…