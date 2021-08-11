Kamu işçilerine yapılacak zam için yapılan görüşmeler, yaklaşık bir aydır devam ediyordu. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin gözü yapılacak zam oranına çevrilmişti. Bugün atılan imzalar ile önümüzdeki iki yıl için kamu işçilerinin mali ve sosyal hakları da belli oldu. Peki, Kamu işçilerinin maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? İşte en düşük kamu işçisi maaşı…

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Kamu işçilerine yapılacak zam için hükümet ve işçi konfederasyonları arasında gerçekleşen toplu sözleşmeler bugün nihayete erdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında kamuda çalışan sözleşmeli işçilerin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan maaş zam oranlarını açıkladı.

İşte Bakan Bilgin’in açıklamaları:

“Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, kamuda çalışan en düşük ücrete 500 lira düzeltme yapıldı. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek.

Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı. Yapacağımız düzenlemeler dikkat alındığında kamuya maliyeti Türkiye ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir.

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan toplu sözleşme sonucunda en düşük kamu işçisi maaşlarına seyyanen 500 TL zam yapıldı. Gelen zamla birlikte en düşük kamu işçisinin maaşı 4 bin 100 TL oldu.