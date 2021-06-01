Kamu işçisinden en az 4800 lira ve refah payı talebi

Konfederasyonlar, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI

Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Mali ve sosyal haklarla ilgili taleplerin arasında zam oranı ile en düşük ücretlerin yükseltilmesinin yanı sıra sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçenlere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ile bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da bulunuyor.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Hükümet ile Türk-İş arasında 2019’da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3.500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

BAŞKA SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.