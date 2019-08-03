Kamu işçisine bayram öncesi tediye ödenecek

İlk ödeme 31 Ocak’ta, ikincisi 31 Mayıs’ta yapılmıştı. 3’üncü taksidi bayramdan önce 9 Ağustos’ta işçilerin hesabına geçecek.

SONUNCUSU ARALIKTA

Böylece işçiler de emeklilerle birlikte aynı gün ikramiyelerini alabilecek. En düşük ödeme 824 lira olacak. Kamu işçilerinin son ikramiye taksidi ise 13 Aralık’ta ödenmiş olacak. İlave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca damga vergisi kesintisi de yapılıyor.