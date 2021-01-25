Ekonomi Kamu işçisine en az 1.101 lira ikramiye taksidi

Kamu işçisine en az 1.101 lira ikramiye taksidi

Ekonomi

Kamu işçisine en az 1.101 lira ikramiye taksidi

Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2021 yılı ilk iki taksit için ödeme tarihleri 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021 (Cuma günü), diğer yarısı 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek. Söz konusu işçilerden yer altı işlerinde çalışanlarına ikramiyelerinin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

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Ödemeler kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor.

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

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