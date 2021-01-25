Kamu işçisine en az 1.101 lira ikramiye taksidi

Buna göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021 (Cuma günü), diğer yarısı 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek. Söz konusu işçilerden yer altı işlerinde çalışanlarına ikramiyelerinin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

Ödemeler kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor.

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.



