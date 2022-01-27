Ekonomi Kamu işçisine en az 8672 lira ve ek zam

Kamu işçisine en az 8672 lira ve ek zam

Ekonomi

Kamu işçisine en az 8672 lira ve ek zam

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçiye her yıl Cumhurbaşkanı’nın da onay vermesiyle 4 taksit halinde 52 günlük tediye (ikramiye) ödeniyor.

27 Ocak 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İlk taksidin ödemesi ise yarın (28 Ocak) yapılacak. İkramiyenin diğer taksidi 29 Nisan’da ödenecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yatırılacak.

13 GÜN ÜZERİNDEN

En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira geçmiş olacak. Brüt maaşı 6 bin lira olana yarın 2 bin 2600 lira, toplamda ise 10 bin 400 lira, brüt maaşı 10 bin lira olana yarın 4 bin 330 lira, toplamda ise 17 bin 300 lira yıllık ödeme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Memur ve memur emeklisine yapılan ilave yüzde 2.5’lik toplu sözleşme zammının ardından kamu işçilerinin de bu yönde talepleri olmuştu. Kamu işçileriyle 11 Ağustos 2021’de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamla ilgili açıklama yaparak, "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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