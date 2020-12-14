Kamu işçisine en az 930 lira ikramiye taksidi

2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksidi 31 Ocak’ta, ikinci taksidi ise 22 Mayıs’ta verilmişti. Kadro alan taşeronlar dahil yaklaşık 1 milyon işçiye ikramiyenin üçüncü taksidi de 27 Temmuz’da yani Kurban Bayramı’ından önce yatmıştı. Yılın dördüncü ve son taksit ödemesi ise 14 Aralık’ta (bugün) hesaplara aktarılacak. En düşük ödeme 930 lira civarında olacak.

Gelir Vergisi’nde birçok çalışan yüzde 20’lik dilime girdiği için bu ay ödenecek olan ilave tediye tutarları, geçmiş dönemlerden daha az olacak. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.







