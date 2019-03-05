Kamu işçisine fark zammı!

İşçi toplu sözleşmeleri, zam oranları şubat ve ağustos aylarında uygulanıyor. İşçilere de enflasyon farkı yansıtılıyor. Ama işçiler için hesaplama, 2019 yılı Şubat ayında yapılıyor. Eğer Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasındaki enflasyon oranı yüzde 3.5’i aşmış ise aştığı oranda, 1 Mart 2019’dan geçerli olmak üzere enflasyon farkı verilecekti.

YÜZDE 8.45 ARTTI

TÜİK verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2018’de 367.66 iken Şubat 2019’da 398.71 oldu. Buna göre; yüzde 8.45 artış yaşandı. Toplu sözleşme metninde, ortaya çıkan bu rakamın yüzde 3.5’i aşması halinde aşan kısmın işçinin 28 Şubat’taki brüt çıplak ücretine zam olarak uygulanacağı yer alıyor. Yani 1 Mart itibarıyla bu sözleşmeyi imzalayan kamu işçilerine yüzde 4.95 (8.45-3.5) fark artışı yansıyacak.