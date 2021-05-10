Ekonomi Kamu işçisine ikramiye yarın ödeniyor

Kamu işçisine ikramiye yarın ödeniyor

Ekonomi

Kamu işçisine ikramiye yarın ödeniyor

Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak’ta verilmişti. İkinci taksit ise 11 Mayıs’ta (yarın) yatırılacak.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Böylece Ramazan Bayramı’na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021’de verilecek. Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

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