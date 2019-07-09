Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?
Yaklaşık 200 bin kamu işçisi bu sabahtan itibaren heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Zam oranları bugün belli olacaktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay biraz önce hükümetin zam oranını açıkladı. Peki, Ne kadar zam yapıldı?
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün Türk-İş heyetini davet etti. Yaklaşık 200 bin kamu emekçisi bu davet ile heyecanlanırken herkesin dilinde "Ne kadar zam yapılacak?" sorusunu sormaya başladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay biraz önce hükümetin vereceği zam oranını açıkladı.
KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Hükümet 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etti" dedi. Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.