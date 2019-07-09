Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün Türk-İş heyetini davet etti. Yaklaşık 200 bin kamu emekçisi bu davet ile heyecanlanırken herkesin dilinde "Ne kadar zam yapılacak?" sorusunu sormaya başladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay biraz önce hükümetin vereceği zam oranını açıkladı.

KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Hükümet 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etti" dedi. Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.