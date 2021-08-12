Kamu işçisine zam tamam sıra memurda

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren ve 31 Mayıs’ta başlayan zam pazarlığında dün anlaşmaya varıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında düzenlenen imza töreninde açıklandı. Buna göre; ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Bilgin, ortalama zammın yüzde 27 olduğunu söyledi.

500 LİRALIK DÜZELTME

Sosyal haklara da aynı oranda zam yapılırken en düşük maaş alan kamu işçisine 500 lira düzeltme gerçekleştirildi. Böylece en düşük 3 bin 577 lira olan maaş, zamlarla birlikte 4 bin 100 liraya yükseldi. En düşük ücretlere yapılan zam oranının yüzde 34.6 olduğunu açıklayan Bakan Bilgin, “Türk çalışma hayatında bir ilk olarak toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda da bir anlaşmaya vardık” dedi. Kamuda aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı.

İKRAMİYE VE SOSYAL YARDIM

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bilgin, “Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hükümet, kamu işçisine ilk zam teklifini 8 Temmuz’da yapmıştı. Brüt 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arasında maaş alanlara 100 lira, 3 bin 750-4 bin lira arasında alanlara 60 lira seyyanen zam ve birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artış ile üzerinde olursa enflasyon farkı teklif edilmişti. İşçi kesimi ise hükümetten gelen bu ilk teklifin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtmişti.

MİLYONLARIN GÖZÜ KULAĞI HÜKÜMETİN TEKLİFİNDE

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı da bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in katılımıyla 2 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıda, ortaya çıkacak rakamın memuru enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun üzerinde bir rakam olacağını açıklamıştı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Hükümetin memurlar için zam teklifini ise bugünkü toplantıda sunması bekleniyor. Bu yıl birlikte hareket eden memur kesimi, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış (iki yıl için toplam yüzde 38) ve toplam yüzde 6 refah payı verilmesini talep ediyor. Konfederasyonların ortak istekleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, Gelir Vergisi’nin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATMAMALI

Dün konuyla ilgili açıklama yapan Ali Yalçın, yasal takvime göre 11 günlük sürenin kaldığını ve 22 Ağustos itibarıyla görüşmelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını söyledi. Yalçın, “Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti’nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz” dedi.