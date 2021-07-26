Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta

Hükümet, 8 Temmuz’da ilk zam teklifini yapmıştı. Brüt 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arasında maaş alanlara 100 lira, 3 bin 750-4 bin lira arasında alanlara 60 lira seyyanen zam ve birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artış ile üzerinde olursa enflasyon farkı teklif edilmişti.

4800 TL VE REFAH PAYI TALEBİ

İşçi kesimi ise hükümetten gelen bu ilk teklifin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtmişti. Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş), kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

GREV KARARI ALINABİLİR

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan işyerlerinde müzakere sürecinin 30 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkat çekti. Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini belirten Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da “Teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır” dedi.

BAŞKA SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise 2 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.