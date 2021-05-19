Kamu kurumlarına 1750 personel aranıyor

Her gün yeni sözleşmeli personel ve memur alımları yayınlanıyor. Kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma. gov.tr’ üzerinden halihazırda 22 kurum için 1750 personel aranıyor. Burada üniversitelerden belediyelere ve bakanlıklara kadar birçok kurum itfaiye erinden, zabıta memuruna kadar personel ilanı yer alıyor. İlan detaylarına da bu site üzerinden ulaşmak mümkün.

DAHA ÇOK SAĞLIKÇI

Türkiye’nin her ilinde iş imkanı bulunan sitede, ilanın şartları her duyuru için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi.

Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı. Yine bu yıl da ilanlar arasında özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlık personeli sayısı arttı.







