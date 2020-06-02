Kamu kurumlarında görev yapan hamile personele idari izin
Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.
02 Haziran 2020, Salı 12:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personelle ilgili idari izin kararını duyurdu.
Resmi Gazete'nin mükerre sayısında yayımlanan karara göre, Covid-19 salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamileliğinin 24-32. haftasındaki personel, idari izinli sayılacak.