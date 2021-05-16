Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl olacak? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri değişti mi? 17 Mayıs kamu mesai saatleri için son dakika açıklaması geldi.

İşte kamu mesai saatleri ile ilgili son dakika haberinin detayları...

KAMU MESAİ SAATLERİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.







