Türkiye Kamu mesai saatleri değişti mi? Memurlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Kamu mesai saatleri değişti mi? Memurlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Türkiye

Kamu mesai saatleri değişti mi? Memurlar dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Kamu çalışanlarının mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memurlar 17 Mayıs Pazartesi günü mesaiye gidecek mi? İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesi açıklandı. 'Kamu mesai saatleri değişti mi?' sorusuna da yanıt geldi. İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli 17 Mayıs Pazartesi günü mesaiye gidecek mi? İşte Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulü hakkında İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklaması...

16 Mayıs 2021, Pazar 10:44 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl olacak? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri değişti mi? 17 Mayıs kamu mesai saatleri için son dakika açıklaması geldi.

İşte kamu mesai saatleri ile ilgili son dakika haberinin detayları...

KAMU MESAİ SAATLERİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.


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